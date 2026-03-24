Путин сообщил о снижении ВВП России на 2,1% 2 302

Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин сообщил о снижении ВВП России на 2,1%

Президент россии Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт Российской Федерации в январе снизился на 2,1% в годовом выражении. Об этом он сообщил на встрече с экономическим блоком правительства в Москве.

По словам президента, промышленное производство также показало снижение — на 0,8%. При этом добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, что произошло еще до роста мировых цен на энергоресурсы.

Путин отметил, что уровень безработицы в стране остается низким и составляет около 2,2%, а инфляция в годовом выражении удерживается на уровне менее 6%. Он подчеркнул необходимость возвращения экономики на траекторию устойчивого роста и снижения инфляционного давления.

Кроме того, президент рекомендовал нефтегазовым компаниям направлять дополнительные доходы на снижение долговой нагрузки и выполнение обязательств перед банками.

