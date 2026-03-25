Каждый третий финн имеет личное оружие, а еще в армию можно прийти со своим дроном

В мире
Дата публикации: 25.03.2026
Беспилотник - друг молодежи.

Беспилотник - друг молодежи.

В случае агрессии с Востока, вся страна Суоми встанет, как скала.

Силы обороны Финляндии обновили инструкции на случай объявления военного положения, согласно новым правилам, в случае угрозы военных действий резервист может принести на службу собственное оружие.

Как сообщает Yle, теперь в перечень предметов, которые необходимо взять с собой в случае военной угрозы, включены дроны, GPS-устройства и пригодное для военного использования оружие с боеприпасами. Ранее в списке значились в основном одежда, а также средства гигиены и туристическое снаряжение.

Силы обороны Финляндии на запрос журналистов ответили, что у них достаточно оружия и боеприпасов для войск, однако они хотят предоставить возможность приносить и собственное оружие, чтобы в случае чрезвычайной ситуации «все ресурсы были задействованы».

«Приобретение резервистами снаряжения является с точки зрения сил обороны положительным моментом, поскольку это может повысить боеспособность резервиста и способствовать поддержанию навыков», — заявили финские военные.

По статистике, если не брать в расчет детей до 15 лет, которые не могут получить лицензию, в Финляндии в среднем одна единица оружия приходится на каждого третьего жителя. Больше всего оружия — на Аландских островах и в Лапландии, а меньше всего — в Хельсинки.

На этой неделе пограничная служба Юго-Восточной Финляндии провела учения на закрытых пунктах пропуска Иматра, Нуйямаа и Ваалимаа. В ходе тренировок особое внимание уделялось процедурам возврата мигрантов обратно в Россию с целью предотвращения так называемой направляемой миграции.

#Финляндия #оружие #миграция #дроны
Оставить комментарий

