Ведущие политики не сдали бы школьного зачета по географии.

Депутаты Европарламента не смогли найти на карте мира Иран, перепутав республику с Турцией и другими странами Ближнего Востока, пишет Le Parisien.

Корреспондент телеканала TMC для программы Quotidien в начале марта опросил депутатов Европарламента в Страсбурге. Журналист дал им карту, на которых не были подписаны страны, и попросил показать на ней Иран.

Министр-делегат Франции по делам Европы выбрал Ормузский пролив, депутат Европарламента от Социалистической партии Эмма Рафович указала на Болгарию, а депутат из партии «Возрождение» Фабьенн Келлер перепутала Иран с Турцией.

Депутат Европарламента от «зеленых» Мари Туссен после долгих колебаний показала Афганистан. Другой депутат от «зеленых» Давид Корман считает, что нашел ответ, указывая на Саудовскую Аравию, пишет Le Parisien.

Корман, комментируя опрос, заявил, что у депутатов «нет врожденных знаний».

«Мы делаем все, что в наших силах. Есть много предметов, которые нам нужно изучить, поэтому мы не ходячие энциклопедии, мы делаем все возможное, чтобы быть в курсе событий», — сказал парламентарий.

Сопредседатель партии «Непокоренная Франция» Манон Обри, которая ответила верно, написала в соцсетях, что ошибки были бы смешны, если бы Европарламенту не приходилось принимать решения по поводу военных действий США в Иране.