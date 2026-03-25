"Слуге народа" все сложнее собирать голоса даже под ключевые решения парламента. Публично во фракции говорят, что причина – интерес к работе нардепов со стороны НАБУ и САП, хотя на самом деле проблем гораздо больше.

"По-новому мы не зажили, и уже не заживем", – говорит РБК-Украина один из лидеров парламентской "Слуги народа". Он имеет в виду те надежды, которые появились у депутатов после "Миндичгейта" и увольнения главы ОП Андрея Ермака, о чем подробно писало РБК-Украина.

Политическая атмосфера во власти в целом после тех событий, безусловно, оздоровилась – это признают абсолютно все собеседники издания. Но вот конкретно Верховная Рада в последние месяцы наоборот, стала сбоить еще чаще, чем ранее.

Потерявшее по разным причинам нескольких нардепов монобольшинство уже давным-давно существовало лишь формально, самостоятельно не обеспечивая требуемые 226 голосов.

Расклад выглядел примерно так: СН давала около 180 голосов "за", а недостающие полсотни голосов обеспечивались внешними партнерами: парламентскими группами или внефракционными депутатами.

Теперь же даже 180 голосов внутри президентской фракции набираются с трудом – разве что за какие-то совершенно "безобидные" проекты, вроде ратификаций, или касающиеся войны и военных, да и то далеко не всегда. Как результат – даже с привычной поддержкой партнеров "слуги" не могут обеспечить не то, что бесперебойную, а и хоть мало-мальски сносную работу Рады.

Самым показательным примером стал провал голосования за цифровые платформы, он же "закон о налоге на OLX". Депутаты дали лишь 168 голосов "за", из них "Слуга народа" – только 126. Нардепы даже не смогли отправить законопроект на доработку – на это голосов тоже не хватило.

Тогда как этот проект – одно из ключевых обязательств Украины для получения финансирования от МВФ. А от него зависит и получение 90-миллиардного кредита от Евросоюза, с которым и так много проблем.

Пообщавшись с многими народными депутатами из президентской фракции и не только, РБК-Украина выяснило причины текущего кризиса и есть ли пути выхода из него.

Едва ли не все собеседники издания сошлись на том, что одной главных проблем является недовольство депутатов Кабмином Юлии Свириденко, который они назначили в июле прошлого года.

"Когда приходила Свириденко, было очень много обещаний в духе "услышу каждого". Поначалу министры и премьер действительно приходили на комитеты, включались к нардепам онлайн. Было много слов, но не было дел. А потом даже этой коммуникации стало меньше", – рассказывает один из нардепов.

Другие собеседники высказываются даже более резко. "Юля воспринимает себя как звезду, депутаты для нее – никто, в отличие от Банковой", – жалуется другой собеседник.

При этом по сравнению с предыдущим правительством Дениса Шмыгаля Кабмин и Верховная Рада все же контактируют больше: министры Свириденко не игнорироруют пятничный "час вопросов к правительству", приходят сами или отправляют своих замов на заседания комитетов и т.д.

"Ну, приходит какой-то замминистра бестолковый, что-то читает по бумажке. Или "космонавт", который весь в высоких материях, ему не до депутатских проблем. Толку от того, что тебя не посылают на... немного" - говорит один депутат.

При этом сам факт плохой или недостаточно эффективной коммуникации депутаты бы с горем пополам пережили. За всю каденцию они уже привыкли к почти не скрываемому презрительному отношению к себе со стороны других центров власти.

Настоящую проблему "под куполом" видят в том, насколько слова правительства расходятся с его действиями. С одной стороны, депутатов заставляют голосовать за непопулярные законопроекты, объясняя это критической нехваткой денег в госбюджете и необходимостью получать внешнее финансирование.

С другой – власти регулярно устраивают раздачу "денег с вертолета", в формате различных кешбеков и прочих "программ поддержки". Причем иногда это происходит в прямом смысле одновременно: как с "налогом на OLX" и кешбеком за бензин.

"Правительство нам говорит "денег нет, надо голосовать непростые инициативы, чтобы получить финансирование от МВФ". А потом они идут и принимают пиарные и популистские решения, как, например, кэшбэк на топливо – для 13 миллионов украинцев. Все ли эти 13 миллионов украинцев нуждаются в этом кешбеке?" – объясняет один из поводов раздражения Кабмином собеседник.

Другой источник РБК-Украина уточнил, что голоса за проекты, необходимые для МВФ или программы Ukraine facility, могли бы и найтись. Однако для этого нужно хотя бы провести честный разговор с депутатами, чего, по его словам, сделано не было.

"Кабмин, по сути, же сам согласовывал эти инициативы. Для таких проектов нужно проводить разговоры с нардепами, собирать голоса, объяснять, убеждать. А они просто спустили это в парламент и все – дальше сами. Так оно не сработает. А Свириденко хочет играть в отличницу и не мараться хоть в каком-то негативе. Наверное, нам не нужно было менять Шмыгаля. Этот Кабмин очень слабый", – считает один из опрошенных изданием нардепов.

"Мы даже иногда говорим: вот Шмыгаль – молодец, везде справляется. Вот бы такого человека – и в премьер-министры!" – иронизирует другой собеседник.