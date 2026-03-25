Пентагон распорядился перебросить на Ближний Восток около двух тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США, сообщили во вторник, 24 марта, газеты The New York Times (NYT) и The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Боевые подразделения будут выделены из состава сил немедленного реагирования - бригады численностью около трех тысяч человек, способной к развертыванию в любой точке мира в течение 18 часов.

Куда именно на Ближнем Востоке направятся десантники, пока не уточняется, но место дислокации будет находиться в пределах досягаемости для удара по Ирану. Не исключено, что они могут быть задействованы для захвата иранского острова Харк - одного из главных центров экспорта нефти в северной части Персидского залива.

Рост численности американского контингента

Вместе с морскими пехотинцами, которые уже направляются в регион, общее число дополнительных сухопутных сил США на Ближнем Востоке достигнет почти семи тысяч человек, оценивает NYT.

По данным FT, с учетом других соединений - в том числе 2200 морпехов с десантного корабля USS Tripoli и 4500 военнослужащих в группе во главе с кораблем USS Boxer - общая численность может составить до 10 тысяч человек.

Всего в операции "Эпическая ярость" задействовано около 50 тысяч военнослужащих из подразделений на Ближнем Востоке, в Европе и США.

Трамп заявил о переговорах с Ираном

NYT характеризует переброску десантников как новый виток эскалации. Между тем только накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "сейчас ведет переговоры" с Тегераном, а Иран якобы согласился отказаться от разработки ядерного оружия. СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что США через посредников передали Ирану план прекращения войны.

По данным агентства Associated Press, план предусматривает смягчение санкций, сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики, сворачивание иранской ядерной программы и ограничения на ракетное вооружение. Тегеран, однако, подчеркнул, что не намерен вести переговоры с США.