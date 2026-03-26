Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Иран участвует в мирных переговорах, и предположил, что отрицание Тегерана объясняется страхом иранских переговорщиков быть убитыми, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"Кстати, они ведут переговоры и очень хотят добиться соглашения. Однако они боятся это сказать, потому что понимают, что их собственные люди их убьют", — заявил Трамп на банкете для конгрессменов-республиканцев.

"Они также боятся, что мы их убьем", — добавил Трамп.

Заявления Трампа прозвучали после слов министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи о том, что Иран "не собирается вести переговоры".

Трамп повторил свое утверждение о том, что Иран "разрушен" в вооруженном конфликте, который продолжается уже четвертую неделю, хотя Иран по-прежнему фактически блокирует Ормузский пролив.

Критикуя своих политических оппонентов — демократов, Трамп также заявил, что они пытаются "отвлечь [внимание] от всех огромных успехов, которых мы достигаем в этой военной операции".

"Им не нравится слово "война", потому что для этого требуется одобрение [Конгресса], поэтому я буду использовать слова "военная операция", — добавил Трамп.

Ранее иранские государственные СМИ со ссылкой на неназванного чиновника сообщали, что исламская республика "негативно" отреагировала на предложенный США 15-пунктный мирный план.