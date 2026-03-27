Что ждет Мадуро и его жену в Нью-йорке? 2 511

Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что ждет Мадуро и его жену в Нью-йорке?
ФОТО: пресс-фото

Адвоката бывшему лидеру Венесуэлы, возможно, оплатят американские налогоплательщики.

Хромой и похудевший Мадуро останется в тюрьме — адвоката ему могут оплатить из бюджета США.

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, сообщает сайт "Дежурный по Америке", останутся под стражей в Нью-Йорке — такое решение вынес федеральный суд в Манхэттене. Оба появились в зале суда заметно похудевшими, а Мадуро по-прежнему прихрамывал — его представители связывают это с травмой, полученной при захвате американскими военными в Каракасе 3 января.

Адвокат пары Барри Поллак потребовал закрыть дело, сообщает CNN. Он заявил, что его клиентам не дают воспользоваться собственными средствами в Венесуэле из-за американских санкций, а значит, платить за защиту попросту нечем.

92-летний судья Элвин Хеллерстайн отказался закрывать дело. Однако он выразил готовность вернуться к этому вопросу — вплоть до назначения защитника за счет бюджета, если выяснится, что Белый дом намеренно лишает обвиняемых возможности нанять адвоката. Прокурор со своей стороны предложил Мадуро разобраться с заморозкой активов через отдельный гражданский иск.

Читайте нас также:
#США #санкции #Венесуэла #белый дом #адвокат #политика
