Посланник США призывает Вильнюс укреплять сотрудничество с Минском удобрениями 0 155

Дата публикации: 27.03.2026
BNS
Изображение к статье: Посланник США призывает Вильнюс укреплять сотрудничество с Минском удобрениями
ФОТО: pixabay

Специальный посланник США по Беларуси Джон Коул призвал Литву провести двустороннюю политическую встречу с Минском и восстановить транзит белорусских удобрений.

«Да, я считаю, что это необходимо. (...) Нужно сесть и разговаривать. Если не получается, тогда встаешь и уходишь. Но я надеюсь, что Литва согласится на двусторонний диалог на уровне вице-министров иностранных дел. Нужно устранить препятствия, мешающие жизни по обе стороны границы», — заявил Коул в интервью национальному вещателю LRT, опубликованном в пятницу.

Дипломат подчеркнул, что возобновление транзита удобрений через Литву отвечает интересам Вашингтона.

«Я обсуждал это с Брук Роллинс, секретарем по вопросам сельского хозяйства США. Она подтвердила, что Соединенным Штатам было бы крайне выгодно получать эти удобрения», — отметил посланник.

По его словам, калийные удобрения из Беларуси должны идти через Литву, что откроет им путь в Европу и далее в США.

Коул предложил провести встречу на уровне вице-министров, подчеркнув необходимость диалога с Александром Лукашенко без «предварительных условий».

«Смотрите, мир полон хороших и плохих людей, но чем больше они общаются, тем лучше. Президент Трамп ездил в Северную Корею. (...) И так кое-что делается - через коммуникацию. Выдвигая предварительные условия, ничего не добьешься. Тогда они, может быть, станут говорить, может быть, не станут. Так ничего не получишь», — добавил он.

В интервью он также сообщил, что призвал Лукашенко освободить задержанные в Беларуси литовские грузовики.

В четверг Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" из Беларуси уже вернулись около 100 задержанных ранее грузовиков.

В свою очередь, Гитанас Науседа заявил, что предостерег представителя США от излишнего доверия к риторике минского режима.

#Лукашенко #США #транзит #Литва #дипломатия #удобрения #Беларусь #политика
