Как только в Любляне, столице Словении, завершили подсчет голосов, стало ясно, что даже после десяти демократических парламентских выборов эта страна способна на политические сюрпризы. Роберт Голоб, глава «Движения за свободу» (GS, 28,6 процента), стал первым премьер-министром в истории страны, которому удалось во второй раз стать сильнейшей политической фигурой на выборах. Незаурядный результат, учитывая, что в 2022 году он был политическим новичком. В Словении, конечно, не редкость, когда избиратели доверяют судьбу страны политическому мессии, но до сих пор премьер-министры этого толка быстро исчезали с политической арены.

Стиль управления Голоба в течение последних четырех лет, когда он практически не оставлял пространства для маневра двум партнерам по коалиции, Социал-демократической (SD) и Левой партиям, и присваивал их успехи, сказывается. Вопрос, удастся ли победителю выборов снова сформировать коалицию, остается открытым. Для возобновления коалиции его нынешние партнеры (SD – 6,7 процента, Левые – 5,6 процента) набрали слишком мало голосов. Как учитывая то, что он присваивал успехи прошлого законодательного периода, так и учитывая будущие сложные коалиционные переговоры, очевидно, что победитель не может забрать все. Сможет ли Голоб привлечь к правительству умеренно консервативные партии (партийный союз во главе с Христианской народной партией (NSi), набравшей 9,3 процента, и «Демократов», набравших 6,7 процента), в состав которого снова должна была бы войти SD, станет известно в ближайшие дни.

В качестве альтернативы правые партии могут присоединиться к правопопулисту Янезу Янше, который в таком случае в четвертый раз, как глава своей Словенской демократической партии (SDS, 28 процента), станет премьер-министром. Тогда именно умеренные силы правого крыла должны предотвратить сползание Словении к американским реалиям. Сам Янша существенно сместился вправо. Последний срок его пребывания в должности был отмечен массовыми атаками на мирных демонстрантов, медиа и гражданское общество. У своего товарища, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана он скопировал сценарий ослабления демократии.

SDS все чаще смотрит за океан, ведь депутаты приняли участие в инаугурации Трампа, а во время предвыборной кампании представители SDS требовали создания словенской версии федерального правоохранительного органа при Министерстве национальной безопасности США, отвечающей за соблюдение миграционного и таможенного законодательства ICE. Во внешней политике такое правительство не было бы удобным, ведь Таня Файон, нынешняя госпожа министр иностранных дел и бывшая лидер партии SD (стремящаяся сохранить должность), считается одной из сторонниц и ближайших союзниц немецкой внешней политики.

В пользу того, что Янша не отказывается даже от нечестных международных связей, свидетельствует привлечение к предвыборной гонке израильской разведывательной компании Black Cube, которая наносила действующему правительству удары ниже пояса. Вполне возможно, что разоблачение такого иностранного вмешательства стоило ему того решающего процента голосов, необходимого для победы на выборах.

Избирательная кампания была еще грязнее, чем четыре года назад, когда об объективной дискуссии не могло быть и речи. Сломанные и забросанные трупами животных предвыборные плакаты ознаменовали новое измерение грязной политической борьбы. При этом мы видим длительную поляризацию общества, обусловленную историческими обстоятельствами. То, что чья-то семья стояла на стороне фашистов, а чья-то – на стороне партизан, до сих пор играет важную роль. Отсутствуют также мощные акторы политического центра или общепризнанные общественные институты (аналитические центры для определения общественного мнения, суды, университеты), которые смягчили бы эту поляризацию. Коалиция Голоба лишь нерешительно пыталась ввести программы политического образования с целью достижения общественно-политического консенсуса.

Словения на собственном примере демонстрирует, что политические события даже в небольших странах, легко остающихся без внимания, могут оказать значительное влияние на другие демократические страны. Хочется остановиться на трех уроках Словении. Во-первых, тот, кто «близок к людям», может победить правых популистов на выборах даже в консервативных регионах и независимо от того, как выглядит его партия в опросах. Тот, кто общается с прессой на местном диалекте, четыре года активно работает в добровольной пожарной команде и во время избирательной кампании, даже если больно, пишет свое имя с большой буквы, а название партии с маленькой, имеет хорошие шансы победить.

Во-вторых, если для победы над правыми необходимо создать широкий партийный союз, то решающее значение имеют уважение между партнерами по коалиции и взаимное признание успехов. Несмотря на пессимистические прогнозы и споры, трем партнерам по коалиции все же удалось упорядоченно завершить законодательный срок. Страх перед возвращением Янши в случае новых выборов оказался более действенным фактором объединения, чем в случае с немецкой «светофорной коалицией». В конце концов, высокомерный стиль Голоба в правительстве стоил его коалиционным партнерам стольких голосов, что теперь это становится для него проблемой.

В-третьих, эффективная деятельность правительства тем важнее, что перед такими коалициями стоит задача восстановить демократическую систему, разрушенную предыдущим правительством правого популизма (в случае Словении это правительство Янши). Понятно, что все процессы должны быть демократическими. Задача не простая, потому что, с одной стороны, нет возможности, пренебрегая установленными процедурами, просто увольнять нежелательных работников из министерств или советов по телерадиовещанию, а с другой – избиратели ожидают, что новое, прогрессивное правительство сразу все наладит.

Оставаться заметным, в то же время являясь младшим партнером в коалиции, нелегко. Это могут подтвердить социал-демократы в любой стране мира.

В случае Словении можно извлечь важные, хотя и болезненные уроки для социал-демократов. То, что оставаться заметным, в то же время являясь младшим партнером в коалиции, нелегко, могут подтвердить социал-демократы в любой стране мира, в том числе и в Германии. В Словении стало очевидно, насколько важную роль в этой ситуации играет выбор соответствующих министерств. Заняв должности в министерствах иностранных дел, экономики, юстиции и по вопросам сплоченности и регионального развития, SD с самого начала лишила себя возможности выполнить свои основные предвыборные обещания в сфере труда, пенсий, здравоохранения и жилищного хозяйства.

Партия SD могла бы также привлечь внимание, если бы ее воспринимали как авторитетную силу наряду с не имеющим политического опыта премьер-министром Голобом и его не менее неопытной правительственной командой. Поскольку это было сложно, не выставив Голоба на посмешище и, при худшем раскладе, не рискуя победой Янши на досрочных выборах, SD решила придерживаться политики молчаливого согласия. Поскольку большинство функционеров из партийного штаба SD получили должности в министерствах, представители партии быстро начали привлекать новых членов, чтобы не оставить партийные структуры в штабе и на местах без руководства. Эта стратегия была удачной, пока в 2024 году не разгорелся скандал вокруг министра юстиции от SD, вызвав такое кадровое истощение, что ее члены теперь вынуждены разрываться между правительственной и партийной работой.

Независимо от того, как будет происходить формирование словенского правительства, партия SD должна извлечь уроки из прошлого опыта для следующей каденции. Если она снова войдет в правительство как часть коалиции, премьер-министр Голоб должен с самого начала дать понять, что не предоставлять простор для действий и не позволять добиваться успехов меньшим партнерам по коалиции не в его стратегических интересах, ведь в этой шаткой ситуации во время новых выборов ему очень скоро могут снова понадобиться партнеры. Если SD уйдет в оппозицию, это станет шансом для кадровой и программной консолидации. Товарищи, имеющие опыт работы в правительстве, могли бы оживить до сих пор существующие на местах партийные структуры, то есть «среди людей», учитывая местные выборы в ноябре и возможный быстрый распад не менее шаткой коалиции, которую возглавляет Янша.