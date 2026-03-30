Официальный Пекин пообещал реконструировать Тайвань после воссоединения 0 141

Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тайбэй нуждается в инвестициях, решили коммунисты в Пекине.

Тайбэй нуждается в инвестициях, решили коммунисты в Пекине.

"Соотечественники смогут отправиться с острова и следовать по скоростной автомагистрали Пекин-Тайбэй".

После мирного воссоединения материковая часть Китая, обладающая мощными инфраструктурными возможностями, предоставит существенную поддержку модернизации инфраструктуры Тайваня. Об этом заявила официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь на очередном брифинге для прессы.

"Такие сферы, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство, водное хозяйство и обновление облика городов на Тайване, затронет реконструкция или модернизация, что принесет больше удобств в жизнь наших тайваньских соотечественников", - заявила Чжу Фэнлянь, отвечая на вопрос СМИ на очередном брифинге для прессы.

В качестве примера она привела высокоскоростную железную дорогу /ВСЖД/, опоясывающую остров, и дополнительные ВСЖД, соединяющие восточную и западную части острова.

"Инфраструктурная взаимосвязанность между двумя берегами Тайваньского пролива постепенно станет реальностью", - добавила Чжу Фэнлянь, отметив возможность совместного строительства обеими сторонами скоростного коридора через пролив.

"Тайваньские соотечественники смогут отправиться с острова и, следуя по скоростной автомагистрали Пекин-Тайбэй, посетить Пекин", - сказала она. "В целом, мирное воссоединение ознаменует новую отправную точку для полного обновления имеющейся инфраструктуры на Тайване и создания здесь инфраструктуры нового типа".

#транспорт #развитие #инфраструктура #Тайвань #реконструкция #Китай #политика
