Чистки в армии КНР перекинулись на военную индустрию, заметили на Тайване 0 79

В мире
Дата публикации: 31.03.2026
Репрессии могут быть связаны с недавними сообщениями о сбоях в работе китайского оружия в боевых условиях.

Репрессии могут быть связаны с недавними сообщениями о сбоях в работе китайского оружия в боевых условиях.

Эксперты считают, что это показатель недоверия чиновников к отечественному оружию.

В китайской армии продолжаются массовые увольнения ведущих специалистов в области ядерного оружия и ракетной техники. Это может свидетельствовать о серьезных проблемах.

Эксперты считают, что это показатель недоверия чиновников к отечественному оружию. Китайская инженерная академия удалила с сайта информацию о трех ведущих ученых. Среди них эксперты по ядерному оружию, ракетам и радиолокационным системам.

Академия не указала причины, однако неделю назад одна из гонконгских газет сообщила, что, вероятно, по ним ведется расследование по факту коррупции. И это не единственный случай. За последние три года по меньшей мере шесть ученых потеряли свои звания.

Шэнь Мин-ши, доцент одного из тайваньских университетов, считает, что эти чистки связаны с недавними сообщениями о сбоях в работе китайского оружия в боевых условиях.

Их радар якобы не сработал в Венесуэле, когда американские военные захватили Николаса Мадуро. А батареи зенитных ракет, использованные Ираном, предположительно, были уничтожены первыми ударами Израиля и США.

Один из ведущих тайваньских аналитиков считает, что увольнения связаны с чистками в армии в начале этого года.

Уволили многих высокопоставленных чиновников, в том числе второго по рангу генерала в команде Си Цзиньпина Чжана Юся.

Арестованные, вероятно, выдали других, поэтому расследования расширили.

#оружие #ядерное оружие #коррупция #геополитика #Тайвань #Китай #политика
