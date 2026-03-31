Взрыв произошел на территории «Нижнекамскнефтехима», пострадали как минимум 50 человек. Предприятие производит химические материалы, которые могут использоваться в российской военной отрасли как сырьё.

В Татарстане на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел мощный взрыв. О случившемся сообщили в местных информационных агентствах.

ЧП прокомментировал мэр Нижнекамска Радмир Беляев, который подтвердил, что взрыв произошел на одном из крупнейших нефтехимических предприятий в России и Европе. Он заявил, что специалисты уже приступили к ликвидации возгорания.

Местные жители утверждают, что вслед за взрывом сработали городские сирены. Также локальные издания сообщают о возгорании в районе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

После взрыва на заводе жители Нижнекамска начали жаловаться на химический запах в воздухе. По рассказам очевидцев, столб дыма от возгорания виден почти из любой части города. Также почти сразу после случившегося Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту города.

Росавиация сообщала о приостановке работы аэропорта Нижнекамска «для обеспечения безопасности полетов» — такие ограничение вводят из-за опасности атаки беспилотников.