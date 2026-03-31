Шеф Пентагона Пит Хегсет стал одним из самых ярых сторонников военной операции США против Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Как только президент [США Дональд Трамп] принял это решение, Хегсет стал его главным сторонником, и это правильно. Он по-прежнему несет ответственность за то, чтобы это решение увенчалось успехом», — рассказал представитель Белого дома.

По словам других источников, военный министр не только одобрил идею Трампа, но и «преуменьшил риски выхода конфликта из-под контроля». Никто из присутствовавших на той важной встрече не акцентировал внимание на потенциальных рисках начала войны.