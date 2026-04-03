Зеленский обеспокоен ослаблением давления администрации Трампа на Россию. Вашингтон "не видит иного способа остановить Путина", кроме как отдать свободные территории Донбасса России, заявил Зеленский.

Администрация президента США Дональда Трампа с целью закончить войну в Украине планирует возобновить давление на Киев, чтобы тот "отдал" весь Донбасс России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский изданию Axios.

Издание отметило, что глава украинского государства обеспокоен тем, что Вашингтон "не видит другого способа остановить Путина", несмотря на то, что именно он является агрессором.

"Они хотят закончить войну. Меня беспокоит то, что они видят лишь один способ это сделать. Я уверен, что Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры.

Они не видят иного способа остановить Путина, кроме как вывести украинские войска с нашей территории. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности", - подчеркнул президент.

Украина и Европа обеспокоены ослаблением давления администрации Трампа на Россию, пишет издание.

Поскольку США полностью сосредоточены на Иране, прогресса в переговорах по Украине не наблюдается, отмечает СМИ.

Издание напомнило, что 10 дней назад высокопоставленная украинская делегация встретилась со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. Однако встреча не привела к каким-либо конкретным решениям.

Как известно, на той неделе Зеленский уже говорил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск с неоккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон якобы не требовал от Киева вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

После этого Зеленский вновь сделал заявление, подчеркнув, что все сигналы, которые были в ходе переговорного процесса, говорят о том, что Украина сможет получить гарантии безопасности от США только после вывода ВСУ из Донбасса.