Историк Янис Тауренс в интервью программе "Brīvības bulvāris" (Бульвар свободы) Латвийского радио очень критически оценил внешнюю политику нынешнего главы Белого дома и предупредил о последствиях такой политики.

"Я не знаю, мне все это начинает напоминать 19-й век. Когда каждый делал, что хотел. Интервенции, вторжения, баланс сил какой-то … Значит, знаменитый баланс сил бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, о чем он столько говорил. Таких интервенций – еще в начале века американские интервенции в Латинскую Америку, - их тоже было много …

Все это начинает напоминать классический империализм. Такой слабо замаскированный.

Если, скажем, формируется новый порядок, и об этом давно говорят, что должно быть много силовых центров, а не только один, то остальные центры сил не очень симпатичны – Россия, Китай … Во всяком случае, если смотреть с точки зрения наших интересов, вряд ли мог бы сложиться такой новый порядок, который для нас был бы выгодный".