Сообщили, сколько военных США погибли и ранены с начала войны в Иране

Дата публикации: 04.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Сообщили, сколько военных США погибли и ранены с начала войны в Иране
ФОТО: пресс-фото

С начала войны США в Иране погибли 13 американских военнослужащих, еще 365 были ранены, отчитались в Пентагоне. В Центральном командовании Соединенных Штатов заявили, что большинство пострадавших уже вернулись на службу.

За пять недель войны США против Ирана погибли 13 американских военнослужащих, еще 365 - получили ранения. Обновленные данные в пятницу, 3 апреля, опубликовало министерство войны США.

Согласно отчету Пентагона, среди 365 раненых в ходе операции "Эпическая ярость" - 247 военнослужащих сухопутных войск, 63 - Военно-морских сил, 19 - морской пехоты и 36 - ВВС. Большинство пострадавших уже вернулись к исполнению служебных обязанностей, заявили в Центральном командовании США.

Число погибших, по данным военных, не менялось с первых недель войны и по-прежнему составляет 13 человек. Шесть из них погибли в результате иранского удара по Кувейту в начале марта, еще один человек скончался после ранения в Саудовской Аравии. Остальные шесть погибли в результате крушения американского самолета-заправщика KC-135 13 марта и классифицируются как жертвы, не связанные с враждебными действиями.

Война США и Израиля против Ирана

Соединенные Штаты и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков.

Иран в ответ атакует Израиль и страны Персидского залива ракетами и дронами. По заявлениям Исламской Республики, целью атак на арабские страны являются американские военные базы в регионе. Иран также наносит удары по нефтехранилищам в ряде стран Персидского залива и нефтяным танкерам. Кроме того, от атак Ирана с начала войны пострадали Азербайджан и входящий в Евросоюз Кипр.

1
1
1
0
0
1

