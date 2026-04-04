Заявления министра обороны США Пита Хегсета в условиях войны с Ираном вызвали резкую реакцию не только среди экспертов, но и в Ватикане. В последние недели он открыто призывал американцев молиться за победу "во имя Иисуса Христа", что в условиях военного конфликта было воспринято как попытка придать войне религиозный смысл.

Папа Римский Лев XIV в проповеди в базилике Святого Иоанна в Латеране напрямую имя Хегсета не назвал, однако его слова были восприняты как ответ. Он заявил, что христианская миссия часто искажается стремлением к власти и контролю, что противоречит учению Иисуса. Ранее он также подчеркивал, что вера не может оправдывать войну и не "слышит" молитвы тех, кто ее ведет.

Критика звучит и в США. По сообщениям американских СМИ, Хегсет последовательно использует религиозную риторику, рассматривая происходящее не только как политический конфликт, но и как противостояние добра и зла. Военные юристы и историки предупреждают, что такая подача может подорвать принцип разделения церкви и государства, закрепленный в американской системе.

Отдельное внимание привлекли его личные взгляды и символика. На груди у Хегсета изображен Иерусалимский крест, а на руке – татуировка с надписью Deus Vult – историческим лозунгом крестовых походов, означающим "Бог этого хочет". Ранее он называл принцип разделения церкви и государства "левым фольклором" и заявлял, что США остаются христианской страной "в своей ДНК".

По мнению критиков, подобная риторика может усиливать конфликт, особенно в условиях противостояния с Исламской Республикой.

"Это подается как Иисус против Мухаммеда, и такого раньше не было", – заявил глава организации Military Religious Freedom Foundation Майкл Вайнштейн.

В Пентагоне отвергают обвинения. Там заявили, что Хегсет, как и миллионы американцев, открыто исповедует христианство, а призывы молиться за солдат имеют исторические прецеденты и не являются чем-то необычным.