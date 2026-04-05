Операция США по спасению пилота обнажила проблемы охраны ядерных объектов Ирана

В мире
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Операция США по спасению пилота обнажила проблемы охраны ядерных объектов Ирана
ФОТО: Global Look Press

Во время операции по спасению пилота военные США смогли приземлиться у Исфахана.

Во время операции США по спасению пилота сбитого F-15E американские военные смогли приземлиться в 400 километрах от границы между Ираном и Ираком к югу от важнейшего города Исфахан, в котором располагаются иранский центр ядерных технологий, военная и ракетная базы, а также авиабаза.

Произошедшее вскрыло опасную проблему — силы противовоздушной обороны Ирана оказались не в лучшем состоянии.

«Пропуск целой процессии из самолетов и вертолетов к такому критически важному городу многое говорит о состоянии ПВО Ирана», — указано в материале.

Авторы также задались вопросом о том, что произошло бы в случае, если бы американцы летели захватывать иранский ядерный объект для последующего вывоза урана вместо того, чтобы спасать пилота.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл подробности операции по спасению пилота F-15. По его словам, в ней участвовали десятки вертолетов, «вооруженных самым смертоносным оружием в мире». При этом он указал, что по результатам операции жертв среди американских военных удалось избежать.

#Иран #США #Дональд Трамп #безопасность #ПВО #политика
