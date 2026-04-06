План масштабной бомбардировки иранских энергообъектов Соединенными Штатами и Израилем уже подготовлен. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американские, израильские и ближневосточные источники.

Посредники крайне обеспокоены тем, что ответные действия Ирана на американо-израильский удар по энергетической инфраструктуре страны могут нанести ущерб нефте- и водохозяйственным объектам стран Персидского залива.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на срок 45 дней. При этом информаторы портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».