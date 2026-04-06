Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп попрощался с НАТО 0 1064

В мире
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп попрощался с НАТО
ФОТО: Global Look Press

Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за Гренландии.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание государства контролировать Гренландию. Американский лидер высказался об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме, она опубликована на YouTube.

«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», — заявил Трамп.

Ранее глава США резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса не стали помогать США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

Читайте нас также:
#НАТО #Иран #США #Дональд Трамп #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео