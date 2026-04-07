Кадр: Telegram-канал farsna
КСИР: Иран атаковал крылатыми ракетами авианосную группу США «Авраам Линкольн».
Иран атаковал крылатыми ракетами авианосную группу США «Авраам Линкольн». Об этом объявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает Fars.
«Позиция авианосной группы CVN 72 американских террористов в Индийском океане была атакована с использованием дальнобойных крылатых ракет», — говорится в заявлении КСИР.
Ранее несколько мощных взрывов раздалось на иранском острове Харк, который обеспечивает отгрузку подавляющего большинства нефти.
