Иран атаковал крылатыми ракетами авианосную группу США «Авраам Линкольн». Об этом объявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает Fars.

«Позиция авианосной группы CVN 72 американских террористов в Индийском океане была атакована с использованием дальнобойных крылатых ракет», — говорится в заявлении КСИР.

Ранее несколько мощных взрывов раздалось на иранском острове Харк, который обеспечивает отгрузку подавляющего большинства нефти.