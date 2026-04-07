Армия Израиля во вторник утром призвала жителей Ирана воздержаться от использования поездов до 20:30 по латвийскому времени, поскольку ожидаются удары по железнодорожной инфраструктуре Ирана, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"В целях вашей безопасности призываем вас до 21:00 по иранскому времени воздержаться от использования поездов и поездок по стране", — говорится в заявлении армии, опубликованном на её сайте на персидском языке.

Армия предупредила, что нахождение в поезде или вблизи железнодорожных путей представляет угрозу для жизни.