Цена на российскую нефть марки Urals достигла 116 долларов за баррель. Это вдвое превышает цену, заложенную в госбюджете РФ, пишет Bloomberg. Однако объемы экспорта нефти из РФ снижаются из-за ударов ВСУ по портам.

На фоне кризиса, связанного с войной США и Израиля против Ирана, цены на российскую нефть оказались на максиме за последние 13 лет, сообщает агентство Bloomberg во вторник, 7 апреля, со ссылкой на данные Argus Media.

Так, цена на нефть марки Urals, используемую как ценовой ориентир при экспорте российской нефти, 2 апреля в порту Приморска достигла 116,05 долларов за баррель. Это в два раза больше, чем заложенная в госбюджете РФ на текущий год цена в 59 долларов. Указанная цена не включает затраты на перевозку, оговаривает Bloomberg. В порту Новороссийска цена на нефть Urals 7 апреля достигла 114,45 долларов за баррель, следует из аналитики Argus Media.

Цены растут, но объем экспорта из РФ падает из-за обстрелов

"Неожиданно высокие доходы от нефти ослабляют финансовое давление на Кремль, который продолжает войну против Украины", - пишет Bloomberg. При этом агентство напоминает, что ВСУ в последнее время активно атакуют инфраструктуру РФ для экспорта и переработки нефти. В частности, речь идет о портах на берегу Балтийского моря, через которые осуществляется экспорт около 40% российской нефти, добываемой в море. Эти атаки приводят к сбоям в погрузках и к сокращению доходов Москвы от экспорта сырьевых товаров.

Например, мощным атакам подвергается балтийский порт Приморск, где зафиксирована рекордная цена на нефть. Как сообщали ранее финские пограничники, объем экспорта оттуда резко сократился, на терминал заходят лишь отдельные танкеры. Нефтяные объекты в Новороссийске также регулярно обстреливают.

Рост мировых цен на нефть из-за блокады Ормузского пролива

Из-за блокады Ираном Ормузского пролива объем нефти, поступающей на мировой рынок, фактически сократился на 20%. Дональд Трамп потребовал от Тегерана снять блокаду, обещав в противном случае уничтожить ключевые объекты иранской инфраструктуры. Установленный им дедлайн истекает в ночь на 8 апреля.

"Сегодня вечером погибнет целая цивилизация, и ее нельзя будет вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, это случится", - написал Трамп в Truth Social 7 апреля. "Впрочем, поскольку произошла полная и тотальная смена режима, и теперь в нем преобладают иные, более умные и менее радикальные умы, может быть, и может произойти нечто революционное и прекрасное. Кто знает?" - добавил он.

После гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи его преемником на этом посту стал его сын - Моджтаба Хаменеи. Трамп раскритиковал это решение, назвав Хаменеи-младшего "слабаком", а его приход к власти - наихудшим сценарием.