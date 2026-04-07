Россия передала Ирану разведданные, которые могут сильно навредить Израилю — СМИ 1 3014

В мире
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия передала Ирану разведданные, которые могут сильно навредить Израилю — СМИ
ФОТО: пресс-фото

Россия передала Ирану детальную информацию о 55 энергетических объектах в Израиле, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники, пишет ЛЕТА со ссылкой на Ukrainska Pravda.

В сообщении, описывающем углублённое сотрудничество между Москвой и Тегераном в обмене разведданными, отмечается, что это даёт Ирану возможность наносить высокоточные удары по энергосистеме Израиля.

Целями первого уровня являются генерирующие объекты, уничтожение которых парализовало бы энергосистему страны. В отчёте отдельно выделена теплоэлектростанция «Orot Rabin».

Целями второго уровня названы крупные энергетические узлы городов и промышленных предприятий в центральной части Израиля.

Третий уровень включает локальную инфраструктуру, такую как региональные подстанции, обслуживающие индустриальные парки и небольшие электростанции.

Российские разведслужбы считают, что энергосистема Израиля уязвима из-за своей высокой изолированности, поскольку Израиль является «энергетическим островом» и не импортирует электроэнергию из соседних стран.

Также, по их оценке, даже повреждение нескольких ключевых компонентов может привести к полному и длительному энергетическому коллапсу, что вызовет массовые отключения электричества и технические проблемы, которые будет сложно устранить.

Украинские официальные лица считают, что у России есть двойной мотив передачи этих разведданных Ирану, отмечает издание.

Москва стремится укрепить решимость своего главного регионального союзника и спровоцировать новый кризис на Ближнем Востоке, который отвлечёт внимание и ресурсы международного сообщества от Украины.

#Иран #ближний восток #Израиль #Украина #разведка #энергетика #Россия #политика
