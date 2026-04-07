Трамп снова критикует НАТО 0 274

Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп снова критикует НАТО
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь резко раскритиковал НАТО за отказ присоединиться к Соединённым Штатам в войне против Ирана, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Трамп заявил журналистам в Белом доме, что он очень разочарован НАТО и что война оставила на альянсе пятно, которое никогда не исчезнет, вновь назвав НАТО «бумажным тигром».

Он обвинил союзников в том, что они предложили свою поддержку слишком поздно.

"Мне не нужна помощь после того, как мы уже победили," — заявил хозяин Белого дома.

Президент также напрямую раскритиковал союзников в Тихоокеанском регионе, которые не помогли Вашингтону в войне против Ирана.

"Япония нам не помогла. Южная Корея нам не помогла, и когда дело дошло до НАТО, НАТО нам не помогло," — подчеркнул Трамп.

Президент также заявил, что напряжённость в его отношениях с альянсом обострилась ещё в начале года, когда союзники по НАТО не поддержали желание хозяина Белого дома аннексировать Гренландию.

"Если хотите знать правду, всё началось с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам её отдавать. И я сказал: "Пока, пока"", — заявил Трамп.

С этим заявлением он выступил накануне ожидаемого в среду визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Читайте нас также:
#НАТО #Иран #США #Япония #Дональд Трамп #дипломатия #Южная Корея #политика
