Вице-президент США прилетел поддержать Орбана 0 170

В мире
Дата публикации: 07.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Вице-президент США прилетел поддержать Орбана

Конкурент венгерского премьера уже обвинил американских руководителей во вмешательство в выборы в его стране.

За пять дней до парламентских выборов в Венгрии вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Будапешт, чтобы встретиться с действующим премьером страны Виктором Орбаном. Вэнс также планирует выступить с речью о "плодотворном партнерстве между США и Венгрией", а также затронуть вопросы "Европы и Украины". Вице-президента США сопровождает супруга Уша Вэнс. Ей в аэропорту преподнес букет цветов глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Прилетев, Вэнс обвинил Евросоюз во "вмешательстве в выборы" в Венгрии. По словам вице-президента, своим визитом он хотел бы "послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе". "Они сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится премьер-министр, который действительно защищает интересы венгерского народа", - считает Вэнс.

Между тем Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии "Тиса", которая, судя по опросам, опережает партию Орбана "Фидес", расценил визит Вэнса как вмешательство в венгерские выборы. "Это наша страна. Венгерская история пишется не в Вашингтоне, Москве или Брюсселе, а на венгерских улицах и площадях", - написал Мадьяр в Facebook.

#Виктор Орбан #выборы #США #оппозиция #дипломатия #Евросоюз #политика #Венгрия
Редакция BB.LV
Видео