Лидеры коренных общин Вануату выступили против планов американской круизной компании Royal Caribbean построить частный пляжный курорт на острове Лелепа, сообщает The Guardian. По их словам, экологическая экспертиза проекта составлена с нарушениями.

Американская круизная компания Royal Caribbean, один из крупнейших операторов морских путешествий в мире, уже давно работает в Вануату. Так, столица Вануату Порт-Вила уже давно входит в маршруты круизных лайнеров компании. С 2018 года компания ведет переговоры о создании постоянного туристического объекта на Лелепе – небольшом острове площадью примерно в полтора километра и населением в 500 человек.

Для своего нового проекта Royal Caribbean арендовала часть территории острова, где собирается построить частный пляжный курорт, рассчитанный на прием до 5 тыс. туристов в день. Открытие комплекса намечено на 2027 год. Предполагается, что пассажиров туда будут доставлять круизные лайнеры из Австралии в рамках маршрутов по Тихому океану.

Строительство пока не началось, однако в рекламных материалах компании уже говорится, что на территории появятся десять баров, два заведения питания и две частные пляжные зоны, одна из которых будет предназначена только для взрослых.

Представители местных общин выступили против проекта, считая что он пагубно отразится на экологии острова. Свои претензии они изложили в письме, которое направили компании. Совет вождей острова, представляющий нескольких традиционных владельцев земли, раскритиковал экологическую экспертизу, заказанную Royal Caribbean. По мнению совета, документ не соответствует требованиям законодательства Вануату, а местные жители не были полноценно вовлечены в обсуждение проекта. Авторы письма предупреждают, что строительство может затронуть хрупкие экосистемы острова и создать риски для расположенного неподалеку объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вожди требуют не начинать строительство, пока не будут завершены дополнительные исследования и консультации, а их результаты не одобрят совет вождей и землевладельцы острова.

Кроме того, совет настаивает на отдельной оценке культурного наследия острова, чтобы убедиться, что проект не затронет священные для местных жителей территории. Особую тревогу вызывает пещера Фелс на юге острова – культурно значимое место, где сохранились древние наскальные рисунки.

Представитель совета вождей острова Лелепа в Австралии вождь Тунгулман Альберт Соломон Питер Манауре заявил, что большинство землевладельцев в целом поддерживают развитие туризма, однако опасаются ущерба для местных природных ресурсов, прежде всего для мест гнездования морских черепах и рыболовных участков.

Манауре, который сам занимается туристическим бизнесом на Лелепе, сказал: «Для нас океан и земля – источники жизни. Именно они дают нам пропитание и доход».

«Если Royal Caribbean хочет реализовать этот проект на Лелепе, мы хотим быть уверены, что все будет сделано правильно и окружающая среда действительно будет защищена», – добавил он.

После обращения местных вождей компания решила ответить на их претензии и подчеркнула, что не намерена продвигать проект без дальнейшего диалога с жителями острова.

В ответ на запрос The Guardian в Royal Caribbean сначала заявили, что экологическая экспертиза уже подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Вануату и передана властям. В компании также подчеркнули, что будущий курорт разместят в другой части острова, вдали от объекта всемирного наследия.

Позже компания уточнила, что документ еще дорабатывают с учетом замечаний, полученных во время общественных консультаций. В окончательную версию, как пояснили в Royal Caribbean, войдут дополнительные меры по охране окружающей среды и обращению с отходами.

В компании добавили, что продолжают оформлять необходимые разрешения для проекта Royal Beach Club Lelepa и работают вместе с властями, вождями, экологическими организациями и местными жителями, чтобы сохранить природную среду острова и защитить экосистемы Лелепы.

Экологические последствия круизного туризма в последние годы вызывают всё большую обеспокоенность. Несколько европейских портовых городов уже ввели ограничения для круизных судов из-за загрязнения воздуха и чрезмерного туристического потока. При этом сам рынок продолжает расти: в 2025 году число американцев, отправившихся в круизы, стало рекордным.

Профессор устойчивого туризма и наследия из Университета Западного Сиднея (Western Sydney University) Джозеф Чир отметил, что подобные проекты особенно ярко демонстрируют противоречие, с которым сталкиваются малые островные государства: им нужно развивать туризм, но одновременно сохранять природу и учитывать интересы местных сообществ. «Круизный туризм часто критикуют за его экологические последствия, сомнительный экономический эффект и за то, как крупные компании используют свое влияние в малых островных странах. Но при грамотном регулировании эти противоречия можно сгладить», – рассказал ученый.