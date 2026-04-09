Полуофициальные иранские информационные агентства в четверг опубликовали диаграмму, которая, по всей видимости, свидетельствует о том, что Корпус стражей исламской революции во время войны разместил морские мины в Ормузском проливе, пишет LETA со ссылкой на AP.

Об этом сообщили агентство ISNA и близкое к Корпусу стражей агентство "Tasnim".

На диаграмме изображён большой круг с надписью «опасная зона» на персидском языке поверх схемы движения судов. Отмеченный на карте путь — это маршрут, который суда использовали для прохода через пролив. Именно там, по данным агентств, были размещены мины.

На схеме судам рекомендуется двигаться севернее — ближе к иранскому побережью у острова Ларак, по маршруту, который некоторые суда использовали во время войны. На диаграмме указаны даты с 28 февраля по 9 апреля.

Иран, Израиль и Соединённые Штаты в ночь на среду договорились о двухнедельном перемирии, а на выходные в Пакистане запланированы прямые переговоры между США и Ираном.