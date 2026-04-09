Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иран мог заминировать Ормузский пролив 0 410

В мире
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран мог заминировать Ормузский пролив
ФОТО: pixabay

Полуофициальные иранские информационные агентства в четверг опубликовали диаграмму, которая, по всей видимости, свидетельствует о том, что Корпус стражей исламской революции во время войны разместил морские мины в Ормузском проливе, пишет LETA со ссылкой на AP.

Об этом сообщили агентство ISNA и близкое к Корпусу стражей агентство "Tasnim".

На диаграмме изображён большой круг с надписью «опасная зона» на персидском языке поверх схемы движения судов. Отмеченный на карте путь — это маршрут, который суда использовали для прохода через пролив. Именно там, по данным агентств, были размещены мины.

На схеме судам рекомендуется двигаться севернее — ближе к иранскому побережью у острова Ларак, по маршруту, который некоторые суда использовали во время войны. На диаграмме указаны даты с 28 февраля по 9 апреля.

Иран, Израиль и Соединённые Штаты в ночь на среду договорились о двухнедельном перемирии, а на выходные в Пакистане запланированы прямые переговоры между США и Ираном.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео