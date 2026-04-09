Иран сообщил, сколько судов через Ормузский пролив будет пропускать в день 0 519

Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Иран сообщил, сколько судов через Ормузский пролив будет пропускать в день
ФОТО: Unsplash

Иран в рамках договоренностей о прекращении огня с США разрешит проход через Ормузский пролив не более 15 судов в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный высокопоставленный иранский источник.

Ормузский пролив — стратегически важная водная артерия шириной около 34 километров между Ираном и Оманом, соединяющая Персидский залив с Индийским океаном. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, а также другие жизненно важные грузы, включая удобрения.

По оценкам, через этот маршрут транспортируется примерно пятая часть глобальных поставок нефти, что делает любые ограничения движения судов ключевым фактором для мировых энергетических рынков.

С начала конфликта в конце февраля Иран существенно ограничил движение танкеров, что привело к резкому росту мировых цен на нефть и усилило обеспокоенность участников рынка. Новые условия транзита, как ожидается, могут частично стабилизировать ситуацию, однако сохраняют жесткие ограничения на объем перевозок.

#Иран #США #транспорт #энергетика #танкеры #экономика #политика
