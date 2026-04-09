В результате ударов Израиля по Ливану в среду погибли 182 человека и 890 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения Ливана, добавив, что это число жертв не является окончательным, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Министерство также сообщило, что со 2 марта, когда началась война между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла», в Ливане погибли 1739 человек и 5873 получили ранения.

Число погибших в среду стало самым высоким за один день с начала этого конфликта.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам объявил четверг днём национального траура — государственные учреждения будут закрыты, а флаги приспущены.

В заявлении офиса премьера говорится, что этот день станет "национальным днём траура по мученикам и раненым в результате израильских атак, направленных против сотен невинных, беззащитных мирных жителей".

Офис Салама также сообщил, что премьер участвует в дипломатических усилиях, направленных на "мобилизацию всех политических и дипломатических ресурсов Ливана для прекращения израильской машины убийств".

Израильская армия в среду нанесла удары по сотням целей «Хезболлы» по всему Ливану, в том числе провела самые мощные атаки по Бейруту с начала войны. Израиль считает, что двухнедельное перемирие в войне с Ираном не распространяется на Ливан, где он ведёт боевые действия против поддерживаемой Ираном шиитской группировки «Хезболла».