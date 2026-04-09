Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В результате ударов Израиля по Ливану в среду погибли 182 человека 0 157

Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В результате ударов Израиля по Ливану в среду погибли 182 человека
ФОТО: twitter

В результате ударов Израиля по Ливану в среду погибли 182 человека и 890 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения Ливана, добавив, что это число жертв не является окончательным, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Министерство также сообщило, что со 2 марта, когда началась война между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла», в Ливане погибли 1739 человек и 5873 получили ранения.

Число погибших в среду стало самым высоким за один день с начала этого конфликта.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам объявил четверг днём национального траура — государственные учреждения будут закрыты, а флаги приспущены.

В заявлении офиса премьера говорится, что этот день станет "национальным днём траура по мученикам и раненым в результате израильских атак, направленных против сотен невинных, беззащитных мирных жителей".

Офис Салама также сообщил, что премьер участвует в дипломатических усилиях, направленных на "мобилизацию всех политических и дипломатических ресурсов Ливана для прекращения израильской машины убийств".

Израильская армия в среду нанесла удары по сотням целей «Хезболлы» по всему Ливану, в том числе провела самые мощные атаки по Бейруту с начала войны. Израиль считает, что двухнедельное перемирие в войне с Ираном не распространяется на Ливан, где он ведёт боевые действия против поддерживаемой Ираном шиитской группировки «Хезболла».

Читайте нас также:
#Израиль #война #Ливан #дипломатия #Хезболла #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
6
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео