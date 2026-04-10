Что такое Благодатный огонь?

Это яркий и необычный огонь, который в первые минуты, как говорят, не обжигает и ежегодно возникает чудесным образом внутри кувуклии (это часовня, построенная над местом захоронения тела Христа неподалеку от Голгофы) в Храме Воскресения Христова. Он сходит традиционно накануне православной Пасхи.

Считается, что свидетелем первого схождения был апостол Петр. Когда он прибежал ко гробу Господню, узнав о Воскресении Христа, то увидел внутри яркий свет. Об этом писал святитель Григорий Нисский. Этот всплеск энергии не имеет земного объяснения — его источник не обнаружен ни в стенах храма, ни в оборудовании паломников, ни в руках священников. Для материалиста это тупик, для верующего — физический след Божественного присутствия.

Когда и где сходит Благодатный огонь

Этот огонь ежегодно возгорается чудесным образом накануне Православной пасхи (как мы помним, дата ее каждый год разная) в Страстную субботу внутри пещеры, в которой было похоронено тело Иисуса Христа, она носит название кувуклия, которая находится внутри Храма Воскресения Христова.

Суть схождения Благодатного огня

Схождение Благодатного огня происходит в полдень Великой субботы перед православной Пасхой. Вынос огня для верующих означает выход из гроба «Света истинного» — воскресшего после распятия Иисуса Христа.

Почему именно в Храме гроба Господня?

Так как чудо схождения огня связано с темой Воскресения Иисуса, которое случилось как раз в субботу вечером, то и огонь сходит именно там, где было похоронено его тело и где он вернулся к жизни. Это происходит в здании, построенном в IV веке, на месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус. Внутри храма находятся Гроб Господень и Камень помазания, на котором его тело готовили к погребению, и еще там же находится крупнейшая в мире частица Животворящего Креста Господня.

История Благодатного огня

Тема Благодатного огня возникла еще в пасхальные дни I века. Считается, что его увидел апостол Петр, прибежавший к месту Воскрешения Иисуса в субботу. Именно оттуда и возникла идея, что огонь этот — символ и знак, что мертвый Христос вернулся к жизни. Первые письменные свидетельства о его схождении относятся к IV веку, его описал церковный историк Евсевий Памфил. До VII века пасхальная служба в Иерусалиме начиналась с обряда зажжения вечернего света. А в середине IX века об огне упоминали монах Бернард и арабский мусульманский писатель Ал-Джахиз. В XII веке церемонию описал русский паломник игумен Даниил.

Как сходит Благодатный огонь?

Схождение огня каждый год ждут в середине дня Великой (Страстной) субботы перед православной Пасхой. Во главе церемонии — патриарх Иерусалимский. В богослужении, во время которого ожидается схождение огня, одновременно участвуют священники Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей. На протяжении всего обряда в храме также находится монах-францисканец.

Что за свечи используются для передачи Благодатного огня

Верующие в храме и вокруг него заранее готовят свечи, которые будут передавать по толпе огонь. Это связанные в пучки по 33 штуки — по числу лет жизни Иисуса — тонкие свечи.

Всегда ли сходил Благодатный огонь

Нет, не всегда. Задокументировано три таких случая.

В 1101 году, когда крестоносцы-католики изгнали из храма православных. Огонь не появлялся, пока их не вернули. То же самое было в 1923 году, из-за запрета войти в храм верующих арабов. И тоже, огонь вернулся, когда их впустили. А в 1579 году турецкие власти (тогда это была их территория) не пустили патриарха в кувуклию. И тогда молния ударила в стену храма, рядом с которой он ждал разрешения войти, и зажгла огонь в его руках. Отметина на стене осталась до сих пор.

Что может предшествовать схождению Благодатного огня

Иногда за несколько минут перед схождением огня слышится гром при ясной погоде. Этому свидетельства есть и в современных историях.

Также за некоторое время до схождения бывает истечение слез, крови и мира из икон. Это расценивается как знамение испытаний и грядущей радости Пасхи. Впервые такое было задокументировано еще в 1572 году. Тогда капли похожей на кровь жидкости текли по фреске «Возложение тернового венца».

Удивительные факты о Благодатном огне

— Многократно зафиксировано, что само схождение сопровождается молниеподобными всполохами.

— Пламя Благодатного огня в течение нескольких минут не обжигает.

— Бывает и часто, что свечи в руках паломников зажигаются сами.

— Около кувуклии во время схождения огня часто происходят необъяснимые и малопонятные случаи. Например, не раз там фиксировались огненные шары. В 1994 году один такой случай был зафиксирован греческим паломником. Тогда шар пролетел от кувуклии через толпу паломников на уровне их плеч и, пролетев 10-15 метров, зажег свечу у пожилого мужчины. Или видели и мелкие синие шары.