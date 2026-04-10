Если вы вышли сегодня утром за кофе в Белграде или заглянули на стройку в Нови-Саде, вы наверняка заметили: сербский язык перестал быть единственным доминирующим саундтреком местных улиц. Пока сербская общественность по привычке обсуждает утечку мозгов в Германию и Австрию, за их спинами тихой сапой развернулся процесс, который официальная статистика едва успевает переваривать.

Сербия превращается в региональный магнит для мигрантов, и те из них, кто разговаривает на русском, судя по всему, главные действующие лица этого процесса.

Цифры, которые, возможно, скромничают

Согласно свежим данным, опубликованным сербской прессой, число иностранных работников в стране за последние десять лет выросло почти в 10 раз. Если в 2012 году приезд иностранца на работу был событием, то к началу 2026 года оценки разнятся от осторожных 60 000 до вполне реальных 100 000 человек.

Знаете, кто возглавляет этот список? По данным ассоциации Astra, 52,4% иностранных работников в Сербии — это граждане России. Мы оставили далеко позади китайцев (12%), индийцев (4,5%) и турок (4%).

Заблуждение о «неквалифицированной силе»

Бытует мнение, что мигрант в Сербии — это обязательно суровый мужчина с мастерком на стройке «Белграда на воде» или водитель, лихо лавирующий между машинами. И доля правды тут есть: строительный сектор и логистика действительно держатся на иностранных плечах.

Сельское хозяйство, особенно в сезонные периоды, также полагается на иностранных работников - прежде всего на работах по сбору урожая и в теплицах, которые местные работяги всё чаще избегают.

В ресторанах - оказывается, похожая ситуация. «Местные работники либо уехали за границу, либо не хотят выполнять эту работу за зарплату, которую здесь предлагают. Мы были вынуждены нанять иностранных работников. Есть хорошие, но есть и те, у кого недостаточно опыта, поэтому качество обслуживания варьируется, что гость замечает сразу», - говорит Милан, менеджер одного из ресторанов в Белграде.

Местные работодатели еще жалуются на текучку: «Обучишь человека, а он через пару месяцев уезжает дальше». И в этом есть доля правды. Для многих Сербия остается «залом ожидания» перед рывком в Евросоюз.

А что россияне?

Россияне массово оккупировали IT-сектор, креативные индустрии и малый бизнес. Они привезли с собой не только капиталы, но и привычку к высокому сервису, цифровизацию и страсть к предпринимательству. В каком-то смысле, русская волна миграции — это «белые воротнички», которые решили, что вид на Дунай ничем не хуже вида на Москву-реку.

Получается, что Сербия, сама того не ожидая, стала местом, где китайский торговец, индийский строитель и русский айтишник вместе строят экономику в то время, когда местные работяги мечтают о Германии.

Главное теперь — чтобы количество выданных разрешений на работу наконец-то совпало с качеством нашего взаимного сосуществования. Ведь, как говорят сербы, «нема проблема», пока есть кому работать.