Эстония не будет задерживать российские нефтяные танкеры в Балтийском море, поскольку это может спровоцировать военную эскалацию со стороны России. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами страны Иво Варк. Решение принято на фоне усиления военного присутствия России в Финском заливе.

Член НАТО Эстония воздержится от задержания судов "теневого флота" России в Балтийском море, сообщает информационное агентство Reuters. Она обеспокоена тем, что захват нефтяных танкеров и других судов, на которые наложены санкции Западом, может привести к тому, что Москва будет защищать их военно, заявил в пятницу командующий ВМС Эстонии Иво Варк.

Великобритания и другие европейские страны, включая Францию, Бельгию и Швецию, активизировали усилия по задержанию этих танкеров.

Но Эстония, самое северное балтийское государство, расположенное вблизи основных российских нефтегазовых и топливных экспортных объектов в Финском заливе, проявляет сдержанность после неудачной попытки попасть на борт российского судна в прошлом году.

"Риск военной эскалации просто слишком высок", — заявил командующий ВМС Эстонии Иво Варк. В мае 2025 года Эстония заявила, что Москва направила истребитель в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем во время попытки Эстонии остановить нефтяной танкер без флага, который направлялся в Россию. В конце концов, самолет сопровождал нефтяной танкер в российские воды.

С тех пор Москва начала постоянное патрулирование с помощью двух или трех военных кораблей в Финском заливе. Также она развернула больше кораблей в других частях Балтийского моря, вдоль путей, которыми пользуются танкеры, перевозящие российскую нефть

"Российское военное присутствие здесь, в Финском заливе, стало гораздо, гораздо более очевидным", — отметил Варк.

Он добавил, что Эстония рассмотрит возможность вмешательства только в случае непосредственной опасности, такой как повреждение подводной инфраструктуры или разливы нефти.

"Очевидно, что в Атлантическом океане, а также в Северном море российское присутствие очень незначительное, поэтому это дает вам гораздо больше времени и свободы для действий в отношении этих судов, поскольку риск военного столкновения и эскалации гораздо ниже", — указал Варк.

В пятницу репортеры Reuters на борту эстонского военно-морского судна в Финском заливе наблюдали корвет российских ВМС вблизи большой группы танкеров. Они стояли, ожидая своей очереди зайти в соседний российский порт и загрузить нефть.

По словам Варка, на этой неделе количество танкеров на якорной станции Вайнлоо в экономической зоне Эстонии утроилось, примерно до 30-40.