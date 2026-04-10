Сапоги на земле: куда американцы могут высадиться, кроме острова Харк 0 91

Дата публикации: 10.04.2026
Изображение к статье: Для захвата задействуют самые элитные отряды.

Для захвата задействуют самые элитные отряды.

Прежде чем осуществлять десантную операцию логично было бы увидеть ослабление обороны.

Иран укрепил остров Харк войсками, системами ПВО и минами, готовясь к возможной наземной операции США. Но высадка скорее всего будет в другом месте.

До высадки на Харке, вероятно, американские военные могут провести операцию по захвату островов Большой Томб, Малый Томб, Сири и Абу-Муса. Острова расположены посреди Ормузского пролива и их захват — это эффективный контроль над всем проливом. На трех из них есть взлётно-посадочные полосы.

Прежде чем осуществлять десантную операцию логично было бы увидеть ослабление обороны островов. К сегодняшнему дню США нанесли массированные авиаудары по двум островам — Харку, где поразили более 90 военных целей, а также по Большому Томбу.

В израильских пабликах военные блогеры отмечают, что на Большом Томбе поражены подземные бункеры, причалы, взлетно-посадочная полоса. Из этого можно предположить, что к операции готовят два этих острова.

В десантной операции, как пишут американские СМИ, будут задействованы 31-й и 11-й экспедиционные отряды морской пехоты (численность каждого до 2200 человек), разнообразные подразделения спецназа, а для закрепления будут подтянуты бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Высадка десанта на Харк, без контроля над Ормузским проливом, выглядит преждевременной или отвлекающим маневром. Харк важен для экономики Ирана, но как военный маневр для коалиции США и Израиля — не дает ничего.

