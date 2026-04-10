США начали «расчистку» Ормузского пролива 0 263

В мире
Дата публикации: 10.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: США начали «расчистку» Ормузского пролива

Дональд Трамп раскритиковал союзников за трусость и бездействие.

США начали "расчистку" Ормузского пролива "в качестве услуги" Германии и другим странам, заявил Трамп. Глава Белого дома объявил о начале американской операции, направленной на обеспечение безопасности международного судоходства: "Сейчас мы начинаем процесс расчистки Ормузского пролива в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие".

Далее Дональд Трамп раскритиковал эти страны за бездеятельность. "Поразительно, но у них самих не хватает ни мужества, ни воли выполнить эту работу", - написал президент США в TruthSocial. Он также сообщил об изменении мировых потоков нефти: "Пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью", - пишет Deutsche Welle.

В том же сообщении президент США сделал ряд жестких утверждений о военном потенциале Ирана. "Их военно-морской флот уничтожен, их ВВС уничтожены, их системы ПВО фактически не существует, радары выведены из строя", - написал он, добавив: "…их ракетные и дроновые заводы в значительной степени разрушены вместе с самими ракетами и дронами".

Как сообщает Reuters, за несколько минут до публикации Трампа в Truth Social начали появляться сообщения о присутствии кораблей ВМС США в Ормузском проливе. Журналист Axios, ссылаясь на неназванного представителя властей США, сообщил, что "несколько" американских кораблей уже пересекли Ормуз. Вскоре представитель ВС Ирана опроверг это, передало местное гостелевидение.

