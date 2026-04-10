Президент США Дональд Трамп выдвинул идею создания "совместного предприятия" для взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Европейская комиссия заявляет, что это было бы незаконно.

Европейская комиссия решительно отвергла любые попытки Ирана или США взимать плату с судов за пересечение Ормузского пролива, признав при этом, что окончательное решение о том, платить ли пошлину, полностью находится на усмотрении заинтересованных компаний.

"Международное право предусматривает свободу судоходства, а что это значит? Это означает отсутствие каких-либо платежей или сборов", - заявил представитель Еврокомиссии в четверг днем в ответ на вопрос Euronews.

"Ормузский пролив, как и любой другой морской путь, является общим благом для всего человечества, а значит, навигация должна быть свободной. Свобода судоходства должна быть восстановлена".

Ответная реакция Еврокомиссии последовала через день после того, как президент США Дональд Трамп предложил создать "совместное предприятие" с Тегераном, чтобы ввести систему платного прохода по водному пути, который имеет жизненно важное значение для транзита нефти, газа и удобрений.

"Это способ обезопасить его, а также обезопасить его от многих других людей", - сказал Трамп в интервью ABC News. "Это прекрасная вещь".

Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома, позже сказала, что эта идея "будет дальше обсуждаться", но подчеркнула, что "ближайшим приоритетом" является возобновление судоходства "без каких-либо ограничений, будь то в виде платы за проезд или иным образом".

Ормузский пролив находится под жестким контролем Ирана с момента начала американо-израильских ударов 28 февраля, что нарушило цепочки поставок и привело к резкому росту цен на энергоносители по всему миру.

По словам Трампа, соглашение о прекращении огня, о котором было объявлено ранее на этой неделе, приведет к "безопасному" возобновлению работы Ормузского пролива. Однако в среду пролив был снова закрыт после того, как Израиль нанес массированные удары по Ливану. Иран это расценил как нарушение своей версии соглашения с США из 10 пунктов. (Белый дом яростно оспаривает этот план и заявляет, что Ливан был исключен из согласованных условий).

В четверг в Ормузском проливе продолжал царить хаос: данные о движении судов показывали, что лишь немногим из них удалось пройти через него.

По оценкам, в Персидском заливе остаются заблокированными около 2000 судов и 20 000 моряков.

По сообщениям, Иран ввел новую систему для прохождения через пролив: Тегеран взимает с каждого судна по 1 доллару за баррель нефти, перевозимый на борту. Оплата может производиться либо в китайских юанях, либо в криптовалюте - два варианта, которые обходят западный финансовый контроль.

Для Брюсселя ни "совместное предприятие" Трампа, ни иранская система оплаты в 1 доллар за баррель неприемлемы, поскольку противоречат Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), которая строго запрещает взимать плату за простой транзит. Плата допускается только в случае предоставления конкретной услуги, например, доступа в порт или технического обслуживания.

Несмотря на то, что США и Иран входят в число немногих стран, не ратифицировавших Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS), её правила стали общепринятым правом во всем мире.

На вопрос о том, должны ли европейские компании согласиться платить или остаться в Персидском заливе, Еврокомиссия ответила, что решение должно быть принято самими частными операторами с учетом их "различных интересов".

"Заинтересованные компании и судовладельцы должны сами решить, захотят ли они, несмотря на это, платить этот сбор", - сказала журналистам пресс-секретарь Паула Пиньо.

Европейцы обсуждают планы по обеспечению безопасности Ормузского пролива, но ничего конкретного пока не предлагают. Тегеран считает этот судоходный путь своим главным рычагом влияния и не желает идти на какие-либо уступки, если Вашингтон не ответит взаимностью.