Президент России Владимир Путин, как и в 2025 году, объявил пасхальное перемирие - с вечера 11 апреля и до конца 12 апреля. Ранее с предложением прекратить огонь на Пасху выступал глава Украины Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с Украиной в связи с православной Пасхой, оно продлится с 16:00 по Москве и Киеву 11 апреля до конца 12 апреля. Об этом сообщается в четверг, 9 апреля, на сайте Кремля.

В публикации написано, что указания о временной остановке боевых действий "на всех направлениях" отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. "Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации", - отмечается в тексте.

При этом еще днем 9 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность перемирия на Пасху, заявлял, что "на сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал".

Объявить перемирие на Пасху предлагал Зеленский

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна "неоднократно предлагала России прекратить огонь хотя бы на Пасху", однако, как следует из его слов, не получала согласия.

Публично Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией энергетическое перемирие во время православной Пасхи и 30 марта. Тогда Песков заявил, что российская сторона "не увидела" в словах украинского лидера "четко сформулированной инициативы".

Пасхальное перемирие объявляли и в 2025 году

Вечером 19 апреля 2025 года, за день до Пасхи, Путин объявил перемирие и приостановку боевых действий в Украине - с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Зеленский с этой инициативой согласился и предложил продлить ее действие.

В воскресенье, 20 апреля, Киев обвинил Москву в нарушении перемирия. Российская сторона также заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны ВСУ.