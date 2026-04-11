Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в субботу прибыл в столицу Пакистана Исламабад для переговоров с Ираном, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом ночью прибыла на авиабазу недалеко от столицы, прилетев коммерческим рейсом, чтобы встретиться с влиятельным главнокомандующим армии Пакистана Асимом Муниром, который также имеет личные связи с президентом США Дональдом Трампом.

Мунир также встретил Вэнса, проведя его по красной дорожке на авиабазе, где его уже ожидали специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

"У нас есть добрые намерения, но мы не доверяем, — заявил вскоре после приземления Галибаф, сообщает иранская государственная телерадиокомпания. - Наш опыт переговоров с американцами всегда заканчивался неудачами и невыполненными обещаниями".

"Если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, конечно, готовы протянуть руку", — сказал Вэнс перед вылетом из США.

Однако, "если они попытаются нас обмануть, они увидят, что переговорная команда не будет столь уступчивой", — добавил он.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, при посредничестве которого на этой неделе стороны согласились сесть за стол переговоров, отметил, что переговоры не будут лёгкими.

"Впереди ещё более сложный этап", — сказал он, имея в виду усилия по прекращению боевых действий, начавшихся после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, которые вызвали ответные удары Ирана по Израилю и по всему Персидскому заливу.

"Это тот этап, который по-английски называют 'make or break' (всё или ничего)", — подчеркнул Шариф.

Иран, направивший в Пакистан делегацию более чем из 70 человек, потребовал, чтобы перемирие распространялось также на Ливан, а также чтобы были разблокированы его активы, чтобы переговоры в Исламабаде могли состояться, однако ни одно из этих условий пока не выполнено.

Со стороны США президент Дональд Трамп потребовал открытия Ормузского пролива как условия для двухнедельного перемирия.

Однако пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти, по-прежнему не открыт для нормального судоходства, и в пятницу Трамп пообещал добиться его открытия "с или без" сотрудничества Ирана.

Он добавил, что его главным приоритетом на переговорах в Исламабаде является недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

Неясно, будут ли стороны встречаться лицом к лицу или воспользуются непрямым форматом, который применялся на переговорах под эгидой Омана до начала войны.

Пакистан сформировал группу специалистов, чтобы помочь сторонам в обсуждении вопросов судоходства, ядерной энергетики и других важных тем, сообщил AFP дипломатический источник.

За переговорами внимательно следят и другие ключевые игроки региона — Египет и Турция помогали в посредничестве, а Китай продолжает тесно координировать переговоры с Пакистаном, отметил источник.

Официальные источники сообщили, что Пекин рассматривается как возможный гарант любого долгосрочного соглашения, и Трамп подтвердил AFP, что Китай помог Тегерану сесть за стол переговоров.

Неясно, будет ли Китай напрямую представлен на переговорах или возьмёт на себя официальную роль.

Путь к устойчивому перемирию осложняют заявления Израиля о том, что текущее перемирие не распространяется на Ливан, что противоречит позиции Ирана и Пакистана.

В пятницу в Ливане продолжились израильские авиаудары по поддерживаемой Ираном группировке "Хизбалла", несмотря на требование Ирана прекратить их.