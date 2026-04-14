Россия создала специальную лабораторию для проведения артиллерийских испытаний с участием людей, выяснило независимое российское интернет-издание «Проект», пишет ЛЕТА со ссылкой на TVP.

Издание сообщает, что Государственный военно-медицинский научно-исследовательский институт пытается определить наиболее эффективную артиллерию «для уничтожения или ликвидации живой силы противника». С 2015 года этот институт является единственным подразделением Министерства обороны России, уполномоченным проводить эксперименты с участием людей.

По данным «Проекта», на объекте оборудован испытательный полигон с имитацией укреплений и военной техники. Во время экспериментов исследователи отслеживают работу кровеносной и нервной систем добровольцев, а также собирают биологические образцы. Эти данные используются для оценки того, как физические нарушения меняются в зависимости от близости артиллерийского огня.

Для поддержки этой программы в 2018 году в институте был создан научно-клинический центр. Как выяснил «Проект», он рассчитан на 100 коек и включает отделения интенсивной терапии, терапии и хирургии. В первый год работы в центре было зафиксировано более 300 случаев с участием персонала, задействованного в испытаниях оружия, медикаментов и вакцин.

«Проект» также сообщает, что помимо боеприпасов в институте изучаются препараты для повышения работоспособности, средства защиты для экстремальных условий и новые военные технологии.

В ходе расследования также установлено, что институт является ключевым участником российской программы химического оружия.

Директор института консультировал офицеров российской военной разведки, причастных к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году, сообщает «Проект».