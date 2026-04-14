Суд в США отклонил иск Трампа против «The Wall Street Journal» на 10 миллиардов долларов

Дата публикации: 14.04.2026
Суд округа штата Флорида отклонил иск президента США Дональда Трампа о взыскании с издателей газеты «The Wall Street Journal» компенсации в размере десяти миллиардов долларов за клевету, сообщила в понедельник вечером сама WSJ, пишет ЛЕТА со ссылкой на DW.

Иск касался статьи, опубликованной в июле 2025 года, в которой шла речь о открытке, которую Трамп якобы когда-то подарил ныне покойному американскому финансисту и осуждённому сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну.

Фотография открытки была опубликована в сентябре 2025 года демократами в Палате представителей США. На открытке изображён силуэт обнажённой женщины, а также приведён диалог между «Джеффри» и «Дональдом». Поздравление завершается фразой: "С днём рождения — и пусть каждый день будет новым прекрасным секретом".

WSJ, освещая эту историю, в частности отмечала, что Трамп отрицал отправку открытки Эпштейну и угрожал изданию судебным разбирательством.

Судья пришёл к выводу, что журналисты провели расследование и не действовали со злым умыслом.

По мнению судьи, для доказательства клеветы Трампу необходимо было показать, что издание и его журналисты действовали с "злым умыслом", то есть сознательно публиковали ложную информацию или безрассудно игнорировали правду.

"Трампу не удалось доказать, что журналисты действовали злонамеренно и сознательно избегали проверки его утверждения о том, что письмо является подделкой", — отмечает WSJ.

При подготовке публикации журналисты запрашивали комментарии у Трампа, представителей Министерства юстиции США и сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), указал судья. "Коротко говоря, жалоба и статья подтверждают, что ответчики пытались провести расследование", — добавил он.

Трамп может внести изменения в свой иск и подать его повторно до 27 апреля, что он и намерен сделать, сообщил представитель его юридической команды.

#СМИ #Дональд Трамп #судебный процесс #журналистика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
