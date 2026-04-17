Война с Ираном — «небольшое отклонение», - Трамп 1 714

В мире
Дата публикации: 17.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Война с Ираном — «небольшое отклонение», - Трамп
ФОТО: пресс-фото

Война США с Ираном является «небольшим отклонением», заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в Лас-Вегасе в четверг, обращаясь к сторонникам, при этом недавние опросы общественного мнения показывают, что война с Ираном не пользуется популярностью среди американцев, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

«В мой первый президентский срок у нас была лучшая экономика в истории нашей страны. И сейчас мы её расширяем… И несмотря на наше небольшое отклонение в сторону прекрасной страны Иран, этого прекрасного места», — сказал Трамп, обращаясь к толпе сторонников.

«Но нам пришлось это сделать, потому что в противном случае могли бы произойти плохие вещи, действительно плохие вещи», — утверждал он, говоря о ядерном потенциале Ирана.

Согласно опросу исследовательского центра «Ipsos», проведённому в прошлые выходные, 51% американцев считают, что война с Ираном не стоит связанных с ней затрат.

24% придерживаются противоположного мнения.

В другом опросе, опубликованном в среду Куиннипэкским университетом, установлено, что 65% избирателей США винят Трампа в недавнем росте цен на топливо, вызванном войной с Ираном.

В том же опросе отмечается, что лишь 36% избирателей одобряют то, как Трамп справляется с ситуацией вокруг Ирана, тогда как 58% этого не поддерживают.

#Иран #США #санкции #Дональд Трамп #внешняя политика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
