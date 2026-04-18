Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ДОПОЛНЕНО: Стрелка уговаривали 40 минут, в МВД раскрыли подробности теракта в Киеве 4 1874

В мире
Дата публикации: 18.04.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

У стрелка было легальное оружие, право на которое он подтвердил в декабре 2025 года.

Стрелком, устроившим теракт в Киеве, оказался гражданин Украины 1968 года рождения. Об этом во время брифинга рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНИАН.

"Он шел по улице, с улицы Демеевской начинал свой путь. По пути он застрелил четырех наших граждан, пятого гражданина он уже застрелил непосредственно, который был заложником в этом магазине", – сказал Клименко.

Он добавил, что стрелок имел при себе официально зарегистрированный карабин. Также, по словам Клименко, в декабре 2025 года проводился отстрел оружия. Тогда он предоставил медицинскую справку для этого.

"Следствие установит, кто выдавал, какие органы, какое медицинское учреждение выдавало эту справку и написало заявление о продлении пользования данным оружием", – добавил Клименко.

Он отметил, что по предварительной информации, в больницу доставлено 10 раненых, из них один ребенок. Всех заложников, которых стрелок удерживал в супермаркете, также эвакуировали в больницы. Были ли у них ранения и если да, то какой степени, Клименко не уточнил. В то же время он раскрыл детали переговоров со стрелком перед его ликвидацией.

"Переговорщики полиции общались с ним около 40 минут, мы его уговаривали, понимая, что там был раненый человек. Мы предлагали занести соответствующие жгуты для того, чтобы перевязать рану и так далее. Но он не реагировал, поэтому была дана команда на его ликвидацию. Тем более после того, как он застрелил одного из заложников", – отметил Клименко.

Он сказал, что пока неизвестно, сколько точно заложников находилось в магазине. По предварительной информации это было около четырех человек, но их могло быть и больше. Также Клименко отметил, что стрелок действовал хаотично.

"Он подходил к каждому человеку. Когда я проходил по пути его движения именно к этой точке, было видно, что он просто расстреливал людей в упор. Подходил и расстреливал. Поэтому шансов у людей выжить было очень мало. Но стрелял одиночными выстрелами, потому что это карабин, который стреляет одиночными выстрелами", – пояснил Клименко.

×
Читайте нас также:
#криминал #медицина #оружие #Украина #МВД #спасатели #переговоры #теракт
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
4
0
2
4
3
3

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео