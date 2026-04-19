Об этом говорится в посте компании в соцсети Х.

"Мы рады объявить о запуске проекта "Trump Tower Tbilisi" - нашего первого брендового комплекса в Грузии", - говорится в посте, цитирует "Немецкая волна".

В The Trump Organization пояснили, что проект будет создаваться совместно с компаниями Archi Group, Biograpi Living, The Sapir Organization, Blox Group и Finvest Georgia и станет "самым высоким зданием в стране".

"Из его окон будет открываться вид на Центральный парк, а сам комплекс станет ядром многофункционального центра, включающего элитные апартаменты, магазины, рестораны и развлекательные заведения", - продолжили в The Trump Organization.

В 2012 году The Trump Organization уже объявляла о намерении построить Trump Tower в грузинском Батуми. Однако тогда проект, как и множество других зарубежных сделок, был отменен из-за президентских амбиций Дональда Трампа и его желания избежать потенциальных конфликтов интересов.

С момента переизбрания Трампа на пост главы Белого дома компания запустила волну новых проектов за пределами США: во Вьетнаме, Индии и странах Ближнего Востока, напоминает газета The Wall Street Journal. Это, конечно, замечательно, но где же в этом списке верный американский партнер Латвия?