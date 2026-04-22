В ходе переговоров США и Украины представители Украины предложили назвать часть Донбасса, которую России не удаётся захватить военным путём, «Доннилендом», пытаясь таким образом заручиться благосклонностью президента США Дональда Трампа, сообщает газета «New York Times» со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров, пишет LETA со ссылкой на DW.

Применение названия «Донниленд» к разрушенному региону Украины может показаться странным, однако это отражает глобальную реальность, в которой правительства апеллируют к самолюбию Трампа, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона, отмечает издание.

Название «Донниленд» впервые, частично в шутку, предложил один из украинских переговорщиков, пытаясь убедить американскую администрацию занять более жёсткую позицию в отношении территориальных притязаний России, рассказали газете три собеседника.

Попытки украинской стороны пока не увенчались успехом, однако термин «Донниленд» с тех пор используется в переговорах, хотя в официальных документах он не фигурирует, пишет «New York Times».

Украинские переговорщики предложили, чтобы «Донниленд» не находился под полным контролем ни одной из сторон и чтобы такое решение было представлено как достижение Трампа.

Эта территория остаётся ключевым предметом спора в переговорах о завершении войны в Украине.

Российские власти выразили готовность создать на этих территориях демилитаризованную зону с присутствием российских патрулей, однако Киев рассчитывает, что США добьются смягчения позиции Москвы.

По словам источников издания, украинцы с помощью искусственного интеллекта даже создали флаг и гимн «Донниленда».

Неизвестно, были ли эти атрибуты представлены американской стороне.

В конце февраля переговоры зашли в тупик из-за территориальных разногласий. С началом войны США и Израиля против Ирана внимание американской делегации в основном переключилось на этот конфликт.