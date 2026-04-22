В Киеве арестован сбежавший во время стрельбы полицейский

Дата публикации: 22.04.2026
Суд Печерского района Киева арестовал 27-летнего Михаила Дробницкого, одного из двух патрульных полицейских, которые в субботу во время стрельбы в Киеве покинули место происшествия, сообщает издание TSN, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Дробницкий арестован на два месяца — до 18 июня.

В суде полицейский пояснил, что во время нападения отступил, когда по нему открыли огонь.

"Вышел мужчина с автоматом и начал по мне стрелять. Я начал отступать, так как находился на открытой местности, чтобы найти укрытие. Когда я отступал, по мне вели огонь", — рассказал Дробницкий.

"Когда я нашёл укрытие, я начал действовать, чтобы найти и обезвредить нападавшего. Мне очень жаль о произошедшем, я каждый день прокручиваю это в своей голове", — сказал полицейский.

В субботу в Киеве вооружённый карабином мужчина открыл огонь по прохожим, а затем укрылся в магазине, где продолжил стрельбу. Нападавший убил семь человек.

Сам нападавший был ликвидирован при задержании.

После стрельбы в интернете появилось видео, на котором видно, как двое полицейских во время стрельбы убегают с места происшествия.

#полиция #преступность #безопасность #стрельба #Киев #видео #нападение #арест
Автор - Юлия Баранская
