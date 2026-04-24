Среди 37 человек, включенных в черный список ЕС, - рэпер Тимати, директор Эрмитажа Пиотровский, а также командующие войсками радиационной, химической и биологической защиты.

В новом, 20-м, пакете санкций Европейского Союза, введенных за продолжающуюся войну России против Украины, фигурирует целый ряд российских деятелей, поддерживающих эту военную агрессию. Персональные санкции ЕС объявлены в отношении 37 физических лиц, ответственных за действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины либо угрожают им, заявил Совет ЕС в четверг, 23 апреля.

Тимати поддерживает Путина и аннексию Крыма

В числе новых фигурантов перечня - российский рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов). В Брюсселе пояснили, что он поддерживал кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах, участвовал в предвыборных кампаниях Путина и даже был одним из его доверенных лиц.

Тимати "поддерживает российскую агрессию против Украины, распространяя кремлевские пропагандистские нарративы и символы так называемой "специальной военной операции" и выражая готовность лично бороться против Украины". Он поддержал российскую аннексию Крыма и участвовал там после этого в нескольких мероприятиях, а также выступил на пропагандистском митинге 18 марта 2022 года в "Лужниках", указано далее.

Пиотровский - близкий соратник Путина

Под санкции подпал и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - "близкий соратник Владимира Путина, активно поддерживающий и оправдывающий" развязанную им войну против Украины. Пиотровский поддержал закон, который позволяет включать артефакты из украинских музеев в Музейный фонд РФ, а Эрмитаж под его руководством проводил не санкционированные Украиной археологические раскопки в Крыму, включая уничтожение охраняемых объектов украинского наследия, отметил Совет ЕС.

Среди других новых лиц в черном списке ЕС - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Алексей Ртищев и его заместитель генерал-майор Андрей Марченко. Войска, которыми они командуют, "систематически применяют химическое оружие против Украины в рамках более широкой российской стратегии по ослаблению и дестабилизации" этой страны, поясняется в документе.

Участники схемы запрещенных поставок химсырья из Германии

В санкционный список включены также участники разоблаченной схемы поставок из Германии в Россию, в обход санкций, высокочистого хлористого водорода - критически важного химического продукта для обработки полупроводниковых пластин. Персональные санкции ЕС введены против Александра Жданова - акционера немецкой компании UrSeCo Handels, заподозренной в участии в запрещенном экспорте, о котором ранее подробно сообщалось в журналистском расследовании.

Сын Жданова - тоже Александр Жданов - является мажоритарным акционером российской компании "Силтрон", которая закупает произведенный в ФРГ хлорид водорода, сообщил Совет ЕС. В связи с этими же поставками под санкциями оказался директор казахстанской компании "Объединенная торговая группа" Алимжан Беков, участвовавший в обходе штрафных мер.

Таким образом число физических лиц, в отношении которых введены санкции за войну в Украине, возросло до 2022 человек, следует из заявления. 20-й пакет санкций против России Совет ЕС одобрил 23 апреля после снятия вето Венгрии.