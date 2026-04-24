Разрыв в уровне оплаты труда педагогов в разных странах мира остается значительным: если в одних государствах годовой доход превышает 100 000 долларов, то в других начальные ставки не достигают и 30 000 долларов. Об этом сообщило агентство Visual Capitalist со ссылкой на отчет ОЭСР "Education at a Glance 2025".

Согласно представленным данным, Люксембург удерживает лидерство по уровню компенсации педагогам. В этой стране начальный доход преподавателя составляет около 100 000 долларов, а максимально возможная сумма превышает 170 000 долларов. Высокие показатели, достигающие шестизначных цифр на пике карьеры, зафиксированы также в Швейцарии и Германии, однако они все еще существенно уступают лидеру рейтинга. Специалисты отмечают, что подобные исключительные цифры могут искажать общую картину при глобальном сравнении.

Ряд стран среднего уровня демонстрирует высокий потенциал роста доходов в долгосрочной перспективе. Например, в Канаде заработная плата увеличивается с начальных 50 000 до более чем 87 000 долларов, что является одним из самых заметных скачков в представленном наборе данных. Стремительные темпы роста выплат учителям также зафиксированы в Нидерландах.

На другом конце шкалы находятся такие государства, как Словакия, Греция и Бразилия, где стартовые оклады могут быть ниже 30 000 долларов. "Даже на пиковых уровнях заработки часто остаются ниже среднего показателя ОЭСР, что свидетельствует о значительных различиях в том, как системы образования вознаграждают учителей", - подчеркивается в материале. Незначительный рост доходов с течением времени в некоторых регионах приводит к дефициту кадров и влияет на качество образования.

В Украине в 2026 году средний размер вознаграждения педагога варьируется от 12 500 до 21 000 гривен в месяц. Итоговая сумма зависит от стажа, нагрузки и квалификационной категории. Молодые специалисты могут рассчитывать на 12 000 – 15 000 гривен, в то время как учителя высшей категории получают от 24 000 до 28 000 гривен. С 1 января 2026 года в стране произошло повышение окладов, а существенную часть общего дохода теперь формируют доплаты за престижность педагогического труда.