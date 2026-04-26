Кто напал на Трампа? Его называли Учителем с большой буквы

Дата публикации: 26.04.2026
Изображение к статье: Кто напал на Трампа? Его называли Учителем с большой буквы

Как мы уже писали, мужчина открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где с участием президента США проводился приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Тридцатиоднолетний Коул Томас Аллен, которому предъявлены обвинения в стрельбе на ужине с участием президента США Дональда Трампа, до инцидента работал простым учителем в городе Торрансе в американском штате Калифорния, сообщила газета Daily Mail.

Официальные лица обращают внимание, что у мужчины не было судимостей и он не попадал во внимание правоохранительных органов Вашингтона. В публикации уточняется, что у Аллена есть брат по имени Габриэль и две сестры — Стефани и Арвиана.

Журналисты отмечают, что в Сети учитель размещал фотографии, на которых он запечатлён вместе с членами семьи на выпускных вечерах и других торжествах. Согласно информации в социальных сетях мужчины, у него имеется высшее образование и выдающиеся академические результаты.

В Калифорнийском технологическом институте Аллен получил степень бакалавра наук в области машиностроения. Также он закончил магистратуру в области компьютерных наук. Сам мужчина описывал в Сети себя как «инженера-механика и специалиста по информатике по образованию, разработчика игр по опыту и преподавателя по призванию».

Примечательно, что участник инцидента с Трампом указывал на свое участие в христианском братстве Caltech Christian Fellowship и клубе любителей бластеров Nerf Caltech Nerf Club. В декабре 2024 года был назван учителем месяца в C2 Education (американская образовательная компания). Таких заслуг обычно удостаиваются выдающиеся преподаватели.

