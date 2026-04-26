Мали в огне: «Аль-Каида» и туареги обрушились на военные базы 0 262

Дата публикации: 26.04.2026
Масштабная и тщательно спланированная атака боевиков "Аль-Каиды" и повстанцев-туарегов потрясла Мали. Город Кидал захвачен, а аэропорт столицы подвергся удару, что вызвало серьезные опасения и призывы к немедленному укрытию.

Ответственность за эти дерзкие нападения взяла на себя группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Мусульмане" (JNIM).

Они заявили о мощных ударах по аэропорту столицы, а также по городам на севере страны – Мопти, Севаре и Гао.

Город Кидал теперь объявлен "захваченным" в результате совместной операции JNIM и Фронта освобождения Азавада (FLA).

Повстанцы-туареги также заявили о полном контроле над позициями в Гао, что усиливает напряжение.

В Кати, где находится главная военная база, взрывами был разрушен дом министра обороны Мали. Иностранные посольства, включая США и Великобританию, оперативно призвали своих граждан немедленно найти безопасное укрытие.

Первые взрывы прогремели около шести утра вблизи главной военной базы в Кати, и стрельба не утихала там более четырех часов.

Руководитель программы Сахель в немецком фонде Конрада Аденауэра Ульф Лессинг прокомментировал агентству ситуацию: "Это похоже на самую большую скоординированную атаку за последние годы".

Аналитики отмечают, что выбор целей был удивительно точным и стратегически важным. Кати и Бамако представляют собой политическое сердце страны, а город Кидал был символом победы армии в 2023 году.

Военное командование Мали пытается успокоить население, заявляя об уничтожении "сотен нападающих". В столице и золотоносных регионах страны началась масштабная зачистка территории.

По состоянию на обед субботы армия утверждала, что ситуация находится под полным контролем. Однако жители Гао сообщали о мощных взрывах уже после этого заявления, что вызвало сомнения в официальной версии.

В городе Гао был введен ночной комендантский час, что свидетельствует о сохраняющейся нестабильности.

Агентство Reuters отмечает, что нынешнее правительство во главе с Ассими Гоитой пришло к власти через перевороты, обещая мир и стабильность.

Вместо этого ситуация с безопасностью только ухудшается, что и вызывает столь сильное сопротивление.

