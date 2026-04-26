Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвиняет ливанское движение «Хезболлах» в нарушении режима прекращения огня, утверждая, что группировка обстреляла Израиль ракетами. По данным National News Agency, четыре человека погибли в Ливане в результате ответных израильских атак.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощный удар по позициям ливанского радикального шиитского движения «Хезболлах» на территории Ливана. Этот приказ последовал за заявлением ЦАХАЛ о нарушении группировкой режима прекращения огня, который был продлен ранее на этой неделе.

Канцелярия Нетаньяху обнародовала это заявление в субботу, 25 апреля. За несколько часов до этого израильские военные уже сообщали об «уничтожении более 15 террористов на юге Ливана», включая троих, которые передвигались на автомобиле, «нагруженном оружием».

По данным агентства Reuters, военные утверждают, что ливанское движение совершило ракетные обстрелы Израиля.

Ливан сообщает о жертвах израильских ударов

ЦАХАЛ также выдвинул обвинения против «Хезболлах» в использовании «дронов со взрывчаткой», направленных на солдат в районе Кантара. Агентство AFP сообщило, что беспилотники «взорвались» вблизи войск, но, к счастью, не нанесли травм.

Однако ливанское государственное агентство National News Agency передало трагическую новость: 25 апреля четыре человека погибли в результате израильских ударов по южным районам Ливана.

Перемирие продлено на три недели

Ранее, 23 апреля, президент США Дональд Трамп объявил в Truth Social о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на три недели.

Этой важной договоренности предшествовала встреча, где присутствовали глава Белого дома, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, послы в Израиле и Ливане Майк Хакаби и Мишель Исса, а также «высокопоставленные представители» обеих стран.

В Вашингтоне 14 апреля прошли исторические прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана, первые с 1993 года.

Эти важные обсуждения провели послы двух государств в США. По сообщению Госдепартамента, по итогам встречи стороны предприняли шаги к началу прямых переговоров по мирному урегулированию.

Конфликт Израиля и «Хезболлах» вновь обостряется

Вооруженное противостояние между сторонами вновь накалилось после начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля.

С начала марта «Хезболлах» возобновило ракетные обстрелы Израиля, что стало ответом на гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских авианалетов. Израильские ВВС не замедлили с ответом, нанеся массированные авиаудары по Ливану в ответ на обстрелы.